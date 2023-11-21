Экс-сотрудник ЦРУ Макговерн назвал абсурдом заявление США по поводу "планов Путина насчёт Польши"

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

В планах российского лидера Владимира Путина никогда не было расширения конфликта на Украине на территории соседних с ней стран, хотя в Белом доме заявляли об обратном. На это указал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

Фото: ru.freepik.com

Эксперт отметил, что Путин "теоретически" мог бы напасть, к примеру, на Польшу, однако эта перспектива выглядит абсурдной.

"Неужели действительно верят, что Путин собирается захватить Польшу или Прибалтику? Он, конечно, смог бы теоретически, но это все абсурд", — сказал Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Запад по-прежнему поставляет Украине вооружение, тем самым якобы "лишая Путина возможности" напасть на другие государства. Макговерн напомнил, что фраза про "борьбу до последнего украинца" уже выглядит не афоризмом, а пугающей реальностью.

"Знаете, самое ужасное, что Байден в самом деле верит в эту чепуху", — добавил Макговерн.

Также упорство в помощи Киеву обусловлено тем, что он понимает, что, проиграв на Украине, ему не видать победы на президентских выборах в США, добавил эксперт.