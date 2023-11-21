Мальдивы будут бороться с повышением уровня моря, строя острова-крепости

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Повышение уровня моря ставит под угрозу Мальдивы, а на архипелаге в Индийском океане уже иссякла питьевая вода. Тем не менее, новый президент Мохамед Муиззу считает, что необходимо отказаться от планов по переселению населения. Вместо этого он обещает, что страна будет защищаться от прилива с помощью амбициозных мелиорационных работ и строительства островов более высоких, сообщает argumenti.ru.

Фото: openverse by nattu is licensed under CC BY 2.0

Однако экологические и правозащитные группы предупреждают, что такая политика может увеличить риски наводнений.

Мальдивы, известные своими пляжами с белым песком и красивыми коралловыми рифами, находятся под угрозой затопления. Бывший президент Мохамед Нашид предупреждал своих граждан о возможности стать первыми климатическими беженцами и предлагал им копить средства на приобретение земли в других странах. Однако нынешний президент Муиззу отвергает этот путь, считая, что морские дамбы и мелиорационные работы сделают уязвимые зоны "безопасными островами".

Тувалу уже подписала соглашение, позволяющее ее гражданам переселяться в Австралию из-за угрозы затопления, но Муиззу отказывается идти по этому пути. Экономика Мальдив зависит от туризма, и по данным Всемирного банка, почти треть ее доходов приходится на туристическую отрасль.

Бывший президент Момун Абдул Гаюм первым предупредил об угрозе "смерти нации" из-за изменения климата. Прогнозы Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата говорят о том, что повышение уровня воды может сделать Мальдивы непригодными для жизни к концу века. Проблемы с питьевой водой уже реализуются из-за просачивания соли в землю. Мелиорационные проекты, включая использование песка для расширения территории страны, продолжаются в попытке справиться с вызовами, стоящими перед Мальдивами.