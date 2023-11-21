Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен выразил мнение, что НАТО придётся пойти на сделку с Россией. Он считает, что на это представители Североатлантического альянса пойдут в том случае, если блок не сможет восстановить свою оборону. Кроме того, при данных обстоятельствах НАТО придётся менять свою стратегию. Об этом информирует издание Asia Times.
"Если НАТО не сможет восстановить доверие к своей обороне, организации придётся пойти на сделки с русскими, которые изменят стратегическую карту Европы", — пояснил Брайен.
В заключение бывший чиновник также напомнил, что на примере Украины наглядно видно, что военные идеи альянса устарели. В настоящее время блок не способен производить более 163 тысяч снарядов в месяц, тогда как Россия может создавать более 350 тысяч боеприпасов.
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