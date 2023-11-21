Asia Times: НАТО придётся пойти на сделку с Россией и поменять свою стратегию

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Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен выразил мнение, что НАТО придётся пойти на сделку с Россией. Он считает, что на это представители Североатлантического альянса пойдут в том случае, если блок не сможет восстановить свою оборону. Кроме того, при данных обстоятельствах НАТО придётся менять свою стратегию. Об этом информирует издание Asia Times.

Фото: Флот 2017

"Если НАТО не сможет восстановить доверие к своей обороне, организации придётся пойти на сделки с русскими, которые изменят стратегическую карту Европы", — пояснил Брайен.

В заключение бывший чиновник также напомнил, что на примере Украины наглядно видно, что военные идеи альянса устарели. В настоящее время блок не способен производить более 163 тысяч снарядов в месяц, тогда как Россия может создавать более 350 тысяч боеприпасов.