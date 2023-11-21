Арестович* призвал пойти на хитрость и согласиться на мирные переговоры с Россией

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Алексей Арестович* озвучил план, согласно которому соглашение пойти на мир с Россией должно привести к увеличению военной помощи ВСУ.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Украинский военный аналитик оценил призыв Запада изменить стратегию Украины в вопросе противостояния с Россией.

"Нам предлагают сконцентрироваться на 80% контролируемой территории, вместо попыток деоккупации 20% территории военным путём", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что год назад Украине предлагали вступить в НАТО.

Арестович* объяснил, что Запад сокращает помощь Украине, так как устал от военного конфликта.

Вступить в переговоры с Россией нужно, по мнению Арестовича, с тайной целью. При отказе Кремля от переговоров Запад вынужден будет признать Владимира Путина недоговороспособным, что заставит США и Европу усилить военную помощь Украине.

Аналитик призвал пользоваться имеющимися возможностями.

Ранее Алексей Арестович* озвучил 6 сценариев развития конфликта на Украине.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.