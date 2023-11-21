Президент Чехии признал, что контрнаступление Киева идёт вопреки его ожиданиям

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От украинского конфликта устали все, не только его непосредственные участники, но также союзники Украины и России. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

Фото: Telegram-канал Сергея Колясникова

Лидер республики считает, что давление на стороны конфликта будет усиливаться.

"Усталость от войны (на Украине), которая проявляется, естественно, не только у воюющих сторон, но у всех стран, кто поддерживают Украину или Россию, поведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением", - сказал Петр Павел на годовом совещании высшего командного состава чешской армии.

А результат соглашения, если стороны к нему придут, будет зависеть от того, какая на тот момент будет ситуация на поле боя.

Павел отметил, что в Киеве ожидали совсем другого развития контрнаступления. Тут свою роль сыграли сразу несколько факторов: и недостаточная помощь Запада, и упущенное ВСУ время, за которое российская армия провела отличную подготовку. В результате русские создали мощную оборону, пробить которую не представляется возможным.

И если Россия одержит победу в конфликте, у Запада будут большие сложности, считает чешский лидер, поскольку будет создан прецедент решения "проблем силовым путём".

Стоит отметить, что сам же Павел ещё в марте этого года в СМИ предупреждал, что у киевского режима будет только один шанс на успешное наступление.