Как только Запад придет к выводу о необходимости вести переговоры с Россией, шансы Владимира Зеленского удержаться на посту президента Украины будут стремиться к минимуму, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain