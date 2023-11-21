Как только Запад придет к выводу о необходимости вести переговоры с Россией, шансы Владимира Зеленского удержаться на посту президента Украины будут стремиться к минимуму, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.
Ранее Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun отклонил идею мирных переговоров с Россией, признав при этом "трудное положение" на передовой линии. Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, в свою очередь отметил, что Запад все чаще напоминает Киеву о необходимости диалога с Москвой.
"Когда Зеленский принимал решение отказаться от переговоров с Россией, пока во главе государства стоит Владимир Путин, он, видимо, не учел, что главная переменная в этом уравнении — это он сам. Как только США и их союзники решат, что они уже "поддержали Украину столько, сколько нужно", и наступит время для переговоров, начнется процесс мирного урегулирования с активным участием президента Украины, на что, вероятно, у него будет крайне мало шансов", — отметил Косачев.
Он также подчеркнул, что власть, умноженная на ноль, представляет собой опасное сочетание, которое может быть смертельно опасным как для собственного населения, так и для всего мира.
"Именно такой и является сейчас Украина. Подчеркну — государство, а не народ", — заключил Косачев.
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