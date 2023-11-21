Политолог Марков: Зеленский пытается показать свою значимость перед США

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Заявление Владимира Зеленского о покушениях на свою личность, а также его интервью для издания The Sun, в целом свидетельствуют о стремлении украинского лидера сохранить свою президентскую должность, несмотря на возможные давления со стороны США. Об этом заявил директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с РИАМО, сообщает Газета.Ru.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

"Зеленский утверждает, что США приказали ему проводить выборы в условиях военных действий и военного положения с единственной целью — сменить его на посту президента и заменить другим кандидатом. Из-за этого он очень обеспокоен и опасается повторения сценария, аналогичного уходу Порошенко", — подчеркнул политолог.

Он добавил, что именно поэтому Зеленский стремится доказать свою значимость и необходимость.

В интервью The Sun Зеленский рассказал, что пережил "пять или шесть" покушений, отметив, что первая попытка вызвала у него панику, сравнивая этот опыт с первой вспышкой COVID-19 и последующими волнениями пандемии.