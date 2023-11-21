Евросоюз считает неприемлемой оккупацию сектора Газа со стороны Израиля и возвращение анклава под управление еврейского государства.
Об этом во вторник, 21 ноября, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который дал интервью арабским журналистам из авторитетного издания "Asharq al Awsa".
"Мы ясно дали понять, что это неприемлемо", — подчеркнул Боррель.
Высокопоставленный чиновник Евросоюза также отметил, что выступает против насильственного перемещению палестинцев из сектора Газа в другие страны. Также Евросоюз не поддержит сокращение Израилем территории палестинского анклава.
"Решение проблемы сектора Газа должно рассматриваться в рамках решения палестинской проблемы в целом", — подчеркнул глава европейской дипломатии.
Ранее официальные представители Израиля неоднократно заявляли, что после разгрома палестинского движения ХАМАС палестинский анклав останется под контролем армии еврейского государства.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.