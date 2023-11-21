Мирошник: ВСУ прикрываются медицинскими и соцучреждениями, размещая в них штабы

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Украинские военные в значительном объеме используют медицинские, социальные и образовательные учреждения для размещения своих штабов и складов, заявил во вторник посол Родион Мирошник, представляющий Министерство Иностранных Дел России, сообщает РИА Новости.

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"В многих медицинских учреждениях, расположенных близко к линии фронта, обнаружены подвальные помещения, где размещаются штабы, склады и другие подразделения военных формирований", — отметил Мирошник в ходе брифинга.

Он также подчеркнул, что Киев явно использует медицинские, образовательные и социальные учреждения, прикрываясь ими, и использует гражданское население в качестве "живого щита" для защиты своих вооруженных боевиков.