Financial Times: Евросоюз собирается ограничить свободу передвижения российских дипломатов

0:58 Your browser does not support the audio element. Мир

Руководители стран ЕС обсуждают возможность ограничить свободу передвижения по территории шенгенской зоны российских дипломатов, аккредитованных в странах Евросоюза.

Фото: pxfuel.com

Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в британском финансовом издании Financial Times.

Уже традиционно, инициативу, направленную против граждан России, на сей раз представителей дипломатических миссий, выдвинули представители Чехии.

"Согласно проекту, дипломатам РФ будут оформляться визы и виды на жительство, которые будут позволять им передвигаться лишь в пределах страны, выдавшей документы", — говорится в публикации.

Также у дипломатов РФ должны быть биометрические паспорта, которые по мнению чехов труднее подделать.

Ограничить свободу передвижения работникам российских дипмиссий собираются под предлогом "борьбы со шпионажем".