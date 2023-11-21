Руководители стран ЕС обсуждают возможность ограничить свободу передвижения по территории шенгенской зоны российских дипломатов, аккредитованных в странах Евросоюза.
Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в британском финансовом издании Financial Times.
Уже традиционно, инициативу, направленную против граждан России, на сей раз представителей дипломатических миссий, выдвинули представители Чехии.
"Согласно проекту, дипломатам РФ будут оформляться визы и виды на жительство, которые будут позволять им передвигаться лишь в пределах страны, выдавшей документы", — говорится в публикации.
Также у дипломатов РФ должны быть биометрические паспорта, которые по мнению чехов труднее подделать.
Ограничить свободу передвижения работникам российских дипмиссий собираются под предлогом "борьбы со шпионажем".
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