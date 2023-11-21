Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал решение Вашингтона утвердить дополнительную помощь Украине.
Он призвал воспринимать новый пакет поддержки как успокоительную пилюлю для президента Украины Владимира Зеленского, который вскоре столкнётся с полным коллапсом. Дипломат также обратил внимание на то, что сотрудники Минобороны США решили преподнести Киеву "смертоносный подарок" в преддверии 10-летия Евромайдана.
"Для военно-промышленного комплекса Соединённых Штатов значение имеет только одно — получение прибыли от "проекта Украина", — приводит пресс-служба посольства комментарий Антонова в Telegram-канале ведомства.
При этом он добавил, что Украина даже с поддержкой США не сможет одержать победу над Россией. Запад, поставляя вооружения Киеву, лишь продлевает его агонию, уточнил дипломат.
Ранее стало известно, что США выделили Украине дополнительную военную помощь в размере 100 миллионов долларов.
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