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Пропавшая в Германии весной девушка оказалась в рядах наемников ВСУ

0:55
Мир

В мае 2023 года общественность была потрясена историей пропажи 26-летней Марии Эрлих из Эстонии, которая перебралась в Германию, стремясь избежать стресса после смерти отца.

Пропавшая в Германии весной девушка оказалась в рядах наемников ВСУ
Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Новые обстоятельства раскрывают, что ее имя фигурирует в списках наемников ВСУ, предоставленных хакером, известным как "Джокер ДНР".

Мать девушки подчеркивала, что потеря близкого родственника вызвала серию панических атак у Марии. Спустя три месяца после ее исчезновения полиция начала расследование, однако результаты не были достигнуты.

Опубликованные хакером документы указывают, что Мария Эрлих присоединилась к "Интернациональному легиону" ВСУ 1 мая в ранге солдата и в роли стрелка. Эти сведения совпадают с данными о пропавшей девушке из Германии.

"Изнасилованная Германия , Берлин" .Весна 1945 года. Правдивая история
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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