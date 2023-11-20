В мае 2023 года общественность была потрясена историей пропажи 26-летней Марии Эрлих из Эстонии, которая перебралась в Германию, стремясь избежать стресса после смерти отца.
Новые обстоятельства раскрывают, что ее имя фигурирует в списках наемников ВСУ, предоставленных хакером, известным как "Джокер ДНР".
Мать девушки подчеркивала, что потеря близкого родственника вызвала серию панических атак у Марии. Спустя три месяца после ее исчезновения полиция начала расследование, однако результаты не были достигнуты.
Опубликованные хакером документы указывают, что Мария Эрлих присоединилась к "Интернациональному легиону" ВСУ 1 мая в ранге солдата и в роли стрелка. Эти сведения совпадают с данными о пропавшей девушке из Германии.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.