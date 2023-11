Министр Обороны США Остин рассказал о планах ВСУ на боевые действия зимой

Your browser does not support the audio element.

Министр обороны США Ллойд Остин, находясь во время визита на Украину, подчеркнул, что страна обладает всем необходимым для успешного противостояния в предстоящую зиму.

Фото: Wikipedia by Chad J. McNeeley, U.S. Department of Defense. Lloyd J. Austin III is licensed under Общественное достояние