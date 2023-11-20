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Министр Обороны США Остин рассказал о планах ВСУ на боевые действия зимой

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Мир

Министр обороны США Ллойд Остин, находясь во время визита на Украину, подчеркнул, что страна обладает всем необходимым для успешного противостояния в предстоящую зиму.

Министр Обороны США Остин рассказал о планах ВСУ на боевые действия зимой
Фото: Wikipedia by Chad J. McNeeley, U.S. Department of Defense. Lloyd J. Austin III is licensed under Общественное достояние

В ходе пресс-конференции он выразил уверенность в том, что Украина обладает всеми ресурсами, "чтобы добиться успеха и сражаться зимой".

Остин выразил поддержку точке зрения президента Украины Владимира Зеленского относительно необходимости продолжения военных действий.

При этом он подчеркнул, что союзники, включая США, будут продолжать обеспечивать Украину необходимой военной помощью и поддерживать ее в борьбе на поле боя.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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