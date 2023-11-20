Министр Обороны США Остин рассказал о планах ВСУ на боевые действия зимой

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Министр обороны США Ллойд Остин, находясь во время визита на Украину, подчеркнул, что страна обладает всем необходимым для успешного противостояния в предстоящую зиму.

Фото: Wikipedia by Chad J. McNeeley, U.S. Department of Defense. Lloyd J. Austin III is licensed under Общественное достояние

В ходе пресс-конференции он выразил уверенность в том, что Украина обладает всеми ресурсами, "чтобы добиться успеха и сражаться зимой".

Остин выразил поддержку точке зрения президента Украины Владимира Зеленского относительно необходимости продолжения военных действий.

При этом он подчеркнул, что союзники, включая США, будут продолжать обеспечивать Украину необходимой военной помощью и поддерживать ее в борьбе на поле боя.