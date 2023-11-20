Орбан обратился с просьбой к гражданам страны:"Мы — венгры, и мы не хотим танцевать под дудку Брюсселя"

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к гражданам с просьбой не уступать воздействию Евросоюза и не высказывать поддержку предоставлению Украине дополнительных финансовых и военных ресурсов.

Фото: openverse.org by More pictures and videos: [email protected] is licensed under CC BY 2.0

Орбан предложил всем гражданам высказать свое мнение по этим вопросам в рамках начатых национальных консультаций, где речь идет о защите государственного суверенитета.

В своем видеообращении он подчеркнул, что Венгрия не намерена подчиняться воле Брюсселя и решит свои вопросы самостоятельно.

В ходе национальных консультаций, продлевающихся до 10 января, правительство стремится получить мнение граждан о возможных переговорах с лидерами ЕС.

Из 11 вопросов в анкете 4 затрагивают Украину, включая вопросы о вступлении страны в ЕС, поставках вооружений и финансовой помощи, а также об импорте украинского зерна. Ответы на эти вопросы помогут определить позицию граждан и направление дальнейших действий правительства.

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