Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к гражданам с просьбой не уступать воздействию Евросоюза и не высказывать поддержку предоставлению Украине дополнительных финансовых и военных ресурсов.
Орбан предложил всем гражданам высказать свое мнение по этим вопросам в рамках начатых национальных консультаций, где речь идет о защите государственного суверенитета.
В своем видеообращении он подчеркнул, что Венгрия не намерена подчиняться воле Брюсселя и решит свои вопросы самостоятельно.
В ходе национальных консультаций, продлевающихся до 10 января, правительство стремится получить мнение граждан о возможных переговорах с лидерами ЕС.
Из 11 вопросов в анкете 4 затрагивают Украину, включая вопросы о вступлении страны в ЕС, поставках вооружений и финансовой помощи, а также об импорте украинского зерна. Ответы на эти вопросы помогут определить позицию граждан и направление дальнейших действий правительства.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.