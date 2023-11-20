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Анонсирована дата новой встречи Байдена и Си Цзиньпиня

0:49
Мир

На регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома, Джон Кирби, объявил о договоренности председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена о проведении новой личной встречи.

Анонсирована дата новой встречи Байдена и Си Цзиньпиня
Фото: openverse by f097653195021 is licensed under CC BY-SA 2.0

Переговоры лидеров, прошедшие в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС, заключились в согласии на будущую встречу. Кирби отметил, что точная дата пока не установлена. Ранее, в шутку предлагая продлить саммит еще на пять дней, Байден подчеркнул планы продолжения диалога с Си Цзиньпином.

Лидер КНР, в свою очередь, признал правильность выбранного курса развития отношений с США, обозначенного в ходе их встречи в Калифорнии.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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