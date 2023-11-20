Анонсирована дата новой встречи Байдена и Си Цзиньпиня

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На регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома, Джон Кирби, объявил о договоренности председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена о проведении новой личной встречи.

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Переговоры лидеров, прошедшие в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС, заключились в согласии на будущую встречу. Кирби отметил, что точная дата пока не установлена. Ранее, в шутку предлагая продлить саммит еще на пять дней, Байден подчеркнул планы продолжения диалога с Си Цзиньпином.

Лидер КНР, в свою очередь, признал правильность выбранного курса развития отношений с США, обозначенного в ходе их встречи в Калифорнии.