В Киеве признались, что обеспокоены разговорами о переговорах с Россией на Западе

В Киеве признались, что им не нравится, что на Западе начали поднимать тему о возможности переговоров с Россией. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

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"Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнеров активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров с россиянами по поводу прекращения огня", — сказал Данилов.

Представитель Киева напомнил, что сегодня поддержка Украины Западом оказалась в шатком положении из-за ближневосточного конфликта и ситуацией в США в преддверии президентских выборов.

Ранее Данилов уже выражал надежду на то, что поддержка со стороны США будет продолжена и после избрания новым спикером палаты представителей США республиканца Майка Джонсона.