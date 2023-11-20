Гражданин Украины обвиняется в убийстве жены и двух дочерей в Польше

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Гражданин Украины обвиняется в убийстве своей жены и двух дочерей в Польше, согласно заявлению польской прокуратуры.

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"Мужчине в возрасте сорок два года предъявляются обвинения в убийстве своей жены и двух дочерей", — отмечено в официальном сообщении.

Прокуратура уточнила, что тела его 29-летней супруги и двух дочерей, возрастом 1,5 и 4,5 лет, были обнаружены в Пущикове Великопольского воеводства. Все трое также были гражданами Украины.

"Прокурор предъявил три обвинения подозреваемому в умышленных убийствах. Подсудимый признал свою вину в совершении преступления", — говорится в официальном заявлении.

По данным следствия, "смерть всех трех жертв наступила в результате удушения". Во время допроса подсудимый заявил, что "хотел избавиться от проблем, так как его жена на него обижалась из-за проблем с алкоголем, задолженностей и отсутствия работы".

Прокуратура уже обратилась в суд с запросом о задержании подозреваемого на три месяца.