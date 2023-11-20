Окружение президента США Джо Байдена, который сегодня отмечает свой 81-й день рождения, обеспокоено возрастными аспектами его здоровья, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Politico.
Источники из ближайшего круга президента считают, что для снижения риска падений ему следует ограничить выходы перед камерами и выбирать более комфортную обувь.
По данным издания, члены семьи и другие близкие люди переживают по поводу возраста лидера страны. Возникала идея уменьшить количество публичных выступлений президента, чтобы сохранить его физическое благополучие.
Также предлагается использовать более удобную обувь, чтобы придать его походке более естественный вид и уменьшить риск возможных падений, отмечает Politico.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.