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Окружение Байдена хочет сменить ему обувь, чтобы снизить риск падений

0:50
Мир

Окружение президента США Джо Байдена, который сегодня отмечает свой 81-й день рождения, обеспокоено возрастными аспектами его здоровья, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Politico.

Окружение Байдена хочет сменить ему обувь, чтобы снизить риск падений
Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

Источники из ближайшего круга президента считают, что для снижения риска падений ему следует ограничить выходы перед камерами и выбирать более комфортную обувь.

По данным издания, члены семьи и другие близкие люди переживают по поводу возраста лидера страны. Возникала идея уменьшить количество публичных выступлений президента, чтобы сохранить его физическое благополучие.

Также предлагается использовать более удобную обувь, чтобы придать его походке более естественный вид и уменьшить риск возможных падений, отмечает Politico.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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