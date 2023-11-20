Владимир Зеленский на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином пожелал президенту США Джо Байдену победы. Пожелание прозвучало в связи с тем, что у Байдена сегодня день рождения, ему 81 год.
"Мы желаем ему победы, а он уже определит — где и на каком направлении", — цитирует Зеленского телеграм-канал издания "Страна.ua".
В ноябре следующего года в США пройдут президентские выборы, баллотироваться на которых ранее изъявил желание в том числе и нынешний президент США. Судя по всему, он и будет — других значительных претендентов демократы не представили. Во всяком случае, пока.
Хотя Зеленский о выборах в своём поздравлении не упоминал, едва ли можно сомневаться в том, что как пожелание победы именно на них его заявление и истолкуют.
В этой связи интересно, как на это отреагируют республиканцы и окружение бывшего президента США Дональда Трампа, который также изъявлял желание принять участие в выборах. И на данный момент уверенно лидирует среди потенциальных кандидатов от республиканской партии.
При этом в Киеве пытаются организовать Зеленского и Трампа, поскольку республиканцы не спешат разблокировать помощь Украине. Зеленский даже приглашал Трампа приехать в Киев, однако тот отказался от этого приглашения.
Так что стоит подождать реакции со стороны экс-президента и его сторонников.
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