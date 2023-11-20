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Зеленский пожелал Байдену победы там, где тот захочет

1:31
Мир

Владимир Зеленский на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином пожелал президенту США Джо Байдену победы. Пожелание прозвучало в связи с тем, что у Байдена сегодня день рождения, ему 81 год.

Зеленский пожелал Байдену победы там, где тот захочет
Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

"Мы желаем ему победы, а он уже определит — где и на каком направлении", — цитирует Зеленского телеграм-канал издания "Страна.ua".

В ноябре следующего года в США пройдут президентские выборы, баллотироваться на которых ранее изъявил желание в том числе и нынешний президент США. Судя по всему, он и будет — других значительных претендентов демократы не представили. Во всяком случае, пока.

Хотя Зеленский о выборах в своём поздравлении не упоминал, едва ли можно сомневаться в том, что как пожелание победы именно на них его заявление и истолкуют.

В этой связи интересно, как на это отреагируют республиканцы и окружение бывшего президента США Дональда Трампа, который также изъявлял желание принять участие в выборах. И на данный момент уверенно лидирует среди потенциальных кандидатов от республиканской партии.

При этом в Киеве пытаются организовать Зеленского и Трампа, поскольку республиканцы не спешат разблокировать помощь Украине. Зеленский даже приглашал Трампа приехать в Киев, однако тот отказался от этого приглашения.

Так что стоит подождать реакции со стороны экс-президента и его сторонников.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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