Сенатор Джабаров поставил диагноз властям Финляндии в отношении РФ: "Съехали с катушек"

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Первый заместитель главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров дал свою оценку действиям руководства Финляндии в отношении России, а точнее — закрытию пунктов пропуска на границе с РФ.

Фото: wikipedia.org by Council.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

Сенатор считает, что Финляндия "съехала с катушек", потому что забыла все уроки истории, запамятовав, как два раза становилась независимой благодаря России.

Также Хельсинки забыли, что именно Москве они обязаны своим нынешним благосостоянием, ведь после окончания Второй мировой войны именно Россия была основным поставщиком ресурсов и рынков сбыта для Финляндии.

"Нынешнее руководство Финляндии просто съехало с катушек, потому что строить так отношения с великим соседом, которым для них является Россия, — непозволительная роскошь. Я думаю, что финны, к сожалению, будут еще долго сожалеть об этом и том периоде, когда у нас были нормальные отношения", — сказал Джабаров в разговоре с "Парламентской газетой".

Сенатор добавил, что финнам будет очень не хватать того времени, когда они могли спокойно приезжать в гости в Россию, и принимать россиян у себя, обеспечивая себе тем самым хороший турпоток и недорогие российские ресурсы.

С 18 ноября четыре пункта пропуска на границе с РФ по инициативе Финляндии были закрыты, ещё четыре продолжают работать.