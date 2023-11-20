InfoBRICS: всё больше бойцов ВСУ понимают, что их истинный враг — правительство Украины

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Среди всё большего количества бойцов ВСУ приходит осознание того, что их настоящим врагом на самом деле является украинское правительство во главе с Владимиром Зеленским. На это обратил внимание военный эксперт Драго Босник.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Это открытие влечёт за собой падения боевого духа ВСУ и их желания продолжать боевые действия, отметил эксперт.

"По мере того как многие украинские солдаты все больше осознают, что киевский режим является их истинным врагом, их боевой дух и желание воевать падают, что еще более усугубляет и без того шаткое положение правительства Украины на поле боя", — написал Босник в материале для для InfoBRICS.

Всё большее число украинских военных отказываются следовать приказам Киева на поле боя с ВС РФ, которые имеют преимущество перед украинской армией во всех отношениях.

Босник считает, что перспективы теперь у Киева самые нерадужные — на поле боя ВСУ ничего не смогут добиться, равно как и договориться с Россией, потому что такую возможность киевские власти упустили ещё в прошлом году.