Среди всё большего количества бойцов ВСУ приходит осознание того, что их настоящим врагом на самом деле является украинское правительство во главе с Владимиром Зеленским. На это обратил внимание военный эксперт Драго Босник.
Это открытие влечёт за собой падения боевого духа ВСУ и их желания продолжать боевые действия, отметил эксперт.
"По мере того как многие украинские солдаты все больше осознают, что киевский режим является их истинным врагом, их боевой дух и желание воевать падают, что еще более усугубляет и без того шаткое положение правительства Украины на поле боя", — написал Босник в материале для для InfoBRICS.
Всё большее число украинских военных отказываются следовать приказам Киева на поле боя с ВС РФ, которые имеют преимущество перед украинской армией во всех отношениях.
Босник считает, что перспективы теперь у Киева самые нерадужные — на поле боя ВСУ ничего не смогут добиться, равно как и договориться с Россией, потому что такую возможность киевские власти упустили ещё в прошлом году.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.