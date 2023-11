Your browser does not support the audio element.

Среди всё большего количества бойцов ВСУ приходит осознание того, что их настоящим врагом на самом деле является украинское правительство во главе с Владимиром Зеленским. На это обратил внимание военный эксперт Драго Босник.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain