Немцы удивлены: находящиеся под санкциями россияне продолжают путешествовать

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Факт, что россияне продолжают отдыхать по всему миру, вызвал удивление у немцев, сообщает EADaily со ссылкой на издание Die Welt, чьи эксперты изучили маршруты российских туристов.

Фото: Openverse by Shenghung Lin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Источник отмечает, что санкции оказали влияние на частоту посещений Европы россиянами, однако они остаются активными и выбирают другие направления после начала СВО и ухудшения отношений со странами Запада.

Автор статьи, Тим Дальдруп, подчеркивает, что россиян стали реже приезжать в Германию, но стали более частыми гостями в других странах вне Европы.

Туристов с российскими паспортами много в Турции, ОАЭ и Таиланде, что также удивило немцев. Согласно данным Die Welt за период с января по июнь 2023 года число россиян, посетивших Таиланд, выросло на 1000% по сравнению с первым полугодием 2022 года, составив почти 792 тысячи поездок.

За первые шесть месяцев 2023 года турецкие курорты привлекли 2,6 миллиона россиян, доступных прямыми рейсами. ОАЭ посетили 800 тысяч россиян. На четвертом месте по популярности у российских туристов находится Египет с 750 тысячами человек. Пятое место занимают Шри-Ланка и Мальдивы с 110 тысячами туристов из России.