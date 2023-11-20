Более 150 самолетов с 12 октября доставили в Египет помощь для сектора Газа

0:36 Your browser does not support the audio element. Мир

С начала октября в аэропорт города Эль-Ариш на Синайском полуострове поступило более 150 самолетов, доставивших гуманитарную помощь для жителей сектора Газа, сообщает argumenti.ru.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

Египетские власти 12 октября призвали мировое сообщество направлять гуманитарную помощь через международный аэропорт Эль-Ариш для обеспечения нужд анклава.

Согласно данным СМИ, с указанной даты в аэропорт прибыло 153 самолета с гуманитарными грузами, предназначенными для сектора Газа.