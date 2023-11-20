Более 150 самолетов с 12 октября доставили в Египет помощь для сектора Газа

С начала октября в аэропорт города Эль-Ариш на Синайском полуострове поступило более 150 самолетов, доставивших гуманитарную помощь для жителей сектора Газа, сообщает argumenti.ru.
Египетские власти 12 октября призвали мировое сообщество направлять гуманитарную помощь через международный аэропорт Эль-Ариш для обеспечения нужд анклава.
Согласно данным СМИ, с указанной даты в аэропорт прибыло 153 самолета с гуманитарными грузами, предназначенными для сектора Газа.
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