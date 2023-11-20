Сенатор Раундс: США не смогут помогать Украине до решения кризиса с миграцией

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Американский сенатор Майк Раундс обратил внимание, что Вашингтон не сможет оказывать Киеву военную поддержку, пока не решит кризис с миграцией. Об этой ситуации также предупредили сенаторы демократической и республиканской партий США.

Фото: "White House" by Seansie is licensed under CC BY 2.0.

В ходе форума по международной безопасности, который состоялся в канадском Галифаксе, американские сенаторы заявили партнёрам, что не могут придерживаться обязательств перед Украиной, пока в конгрессе не разрешат миграционный кризис на южной границе. Об этом информирует издание Punchbowl News.

"Каждой из групп, с которой мы говорили, мы сказали, что это определит, будет ли финансирование для Украины, Израиля и Тайваня… Потому что как можно прийти домой и сказать, что оправдываете их защиту, но не защищаете свою собственную южную границу?", — задался вопросом Раундс.

В заключение он сделал особый акцент на том, что без надлежащего решения проблемы ничего не сдвинется.