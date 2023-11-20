В США признали критическую зависимость Украины от их помощи

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Украина критически зависит от помощи со стороны США и союзников, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен телеканалу CNBC.

Фото: AP

"Украина целиком зависит от этой помощи", — констатировала она.

В этой связи нельзя лишать киевский режим поддержки, уверена министр. "Нам нужно присоединиться к остальным", — пояснила она, подразумевая ЕС и МВФ.

На днях в США был принят временный бюджет, из которого в ходе обсуждения в Конгрессе исключили военную помощь Украине. Белый дом надеется убедить конгрессменов выделить Киеву средства дополнительно, если это не получится, Незалежную ждёт катастрофа, считают в ДНР.