Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк рассказал о том, что у Украины охладились отношения с незападными странами. При этом, о каких именно странах идёт речь, он не уточнил.
Однако обозреватели британской газеты Guardian считают, что в последнее время решение Украины насчёт расширения альянсов как на Ближнем Востоке, так и в других регионах за пределами Запада было подорвано. Такой исход журналисты издания связывают с решением президента Украины Владимира Зеленского поддержать жёсткую произраильскую позицию США.
"Это затрудняет создание более широкой коалиции поддержки Украины в борьбе с Россией", — заметил Подоляк.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.