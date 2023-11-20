Подоляк: отношения Киева со странами, не идущими в фарватере Запада, охладились

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Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк рассказал о том, что у Украины охладились отношения с незападными странами. При этом, о каких именно странах идёт речь, он не уточнил.

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Однако обозреватели британской газеты Guardian считают, что в последнее время решение Украины насчёт расширения альянсов как на Ближнем Востоке, так и в других регионах за пределами Запада было подорвано. Такой исход журналисты издания связывают с решением президента Украины Владимира Зеленского поддержать жёсткую произраильскую позицию США.