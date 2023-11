Многие жители украинской столицы бояться покидать пределы родного города, опасаясь, что в регионах их могут быстрее вычислить и принудительно отправить воевать с Россией.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.