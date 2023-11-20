Многие жители украинской столицы бояться покидать пределы родного города, опасаясь, что в регионах их могут быстрее вычислить и принудительно отправить воевать с Россией.
Об этом ТАСС рассказали сами киевляне, которые панически бояться попасть под мобилизацию и отправится на передовую. Из-за этого многие перестали выезжать в регионы по делам или к родственникам.
"Сейчас без предварительных уговоров всех пакуют на фронт", — рассказал один из жителей столицы незалежной.
Собеседник констатировал, что очень много украинцев "разуверились во власти, в "победе", и не хотят ни в коем случае попасть в армию".
Причем такие же настроения наблюдаются и на Западной Украине, где
"на каждом блокпосту могут забрать в военкомат".
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.