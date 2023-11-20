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Киевляне бояться покидать столицу, чтобы не попасть на фронт

0:48
Мир

Многие жители украинской столицы бояться покидать пределы родного города, опасаясь, что в регионах их могут быстрее вычислить и принудительно отправить воевать с Россией.

Киевляне бояться покидать столицу, чтобы не попасть на фронт
Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом ТАСС рассказали сами киевляне, которые панически бояться попасть под мобилизацию и отправится на передовую. Из-за этого многие перестали выезжать в регионы по делам или к родственникам.

"Сейчас без предварительных уговоров всех пакуют на фронт", — рассказал один из жителей столицы незалежной.

Собеседник констатировал, что очень много украинцев "разуверились во власти, в "победе", и не хотят ни в коем случае попасть в армию".

Причем такие же настроения наблюдаются и на Западной Украине, где
"на каждом блокпосту могут забрать в военкомат".

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Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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