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Politico: граждане Украины съезжаются в Киев из-за отсутствия ПВО в других городах

1:07
Мир

Граждане Украины вынуждены в массовом порядке переселяться в Киев, поскольку в их городах отсутствуют средства противовоздушной обороны (ПВО), защищающие от ракет.

Politico: граждане Украины съезжаются в Киев из-за отсутствия ПВО в других городах
Фото: openverse.org by Artemka is licensed under CC BY-SA 4.0.

Как отмечает Politico, количество переселенцев в украинской столице и её окрестностях составляет порядка 600 тысяч человек.

Граждане объясняют своё решение о переезде тем, что в Киеве "летает меньше ракет", чем в других населённых пунктах Украины, подчёркивается в материале.

По информации издания, в украинских регионах наблюдается острая нехватка систем ПВО, произведённых на Западе. Именно поэтому там регулярно фиксируются атаки на объекты критически важной инфраструктуры, уточнили журналисты. Они добавили, что самое большое количество средств ПВО размещено в Киеве.

Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что российские системы противовоздушной обороны способны сбить все истребители F-16, которые Запад планирует предоставить Украине.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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