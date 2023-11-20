В ВСУ призвали начать мобилизацию учащейся молодёжи

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Украинским властям стоит задуматься о мобилизации молодёжи в возрасте 18-20 лет. Такой идеей поделился украинский военный Петр Горбатенко, слова которого приводит издание "Страна.ua".

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Боец ВСУ назвал украинских студентов подходящей категорией для призыва. Он считает, что единственная проблема в данном случае — в системе их подготовки.

"Надо мобилизовывать 20-летних, 18-летних, в чем проблема? Что студенты? Ну и что? Студенты не должны воевать? Должны. Они подходят… Вопрос в подходе к подготовке", — выразил мнение Горбатенко.

Военный полагает, что лучше призывать 18-летних молодых людей, нежели 50-летних, которые страдают хроническими заболеваниями и малоэффективны в сражениях.

Ранее в Верховной Раде на фоне огромных потерь ВСУ пообещали усилить мобилизацию.