В Раде заявили о необходимости ущемления прав русских на Украине

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На Украине отсутствует русское национальное меньшинство, а у проживающих в стране русских не должно быть никаких прав. Такое заявление сделал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Фото: Официальный телеграм-канал Верховной рады Украины t. me/verkhovnaradaukrainy/55337

Спикер Рады сообщил, что испытывает признательность Венецианской комиссии и Европейской комиссии в том, что они прислушались к его доводам и считают, что народы должны демонстрировать принцип "взаимного уважения" по отношению друг к другу.

"Если этот народ не демонстрирует уважения, а наоборот — осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части. Мы тут нашли полное взаимопонимание. Поэтому никаких русских национальных меньшинств в Украине на данный момент нет и не может быть", — сказал Стефанчук, слова которого приводит "Страна.ua".

Спикер Рады подчеркнул, что русских на Украине необходимо лишить каких бы то ни было привилегий.

Ранее аналогичную точку зрения озвучила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, заявившая, что в стране отсутствует русское меньшинство, вместо которого есть "украинцы, разговаривающие на русском языке".