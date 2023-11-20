На Украине отсутствует русское национальное меньшинство, а у проживающих в стране русских не должно быть никаких прав. Такое заявление сделал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
Спикер Рады сообщил, что испытывает признательность Венецианской комиссии и Европейской комиссии в том, что они прислушались к его доводам и считают, что народы должны демонстрировать принцип "взаимного уважения" по отношению друг к другу.
"Если этот народ не демонстрирует уважения, а наоборот — осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части. Мы тут нашли полное взаимопонимание. Поэтому никаких русских национальных меньшинств в Украине на данный момент нет и не может быть", — сказал Стефанчук, слова которого приводит "Страна.ua".
Спикер Рады подчеркнул, что русских на Украине необходимо лишить каких бы то ни было привилегий.
Ранее аналогичную точку зрения озвучила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, заявившая, что в стране отсутствует русское меньшинство, вместо которого есть "украинцы, разговаривающие на русском языке".
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.