Политолог Сергей Марков подметил парадокс с поддержкой нового президента Аргентины Хавьера Милея.
Марков обратил внимание, что ультралиберального главу Аргентины поддержал американский миллиардер Илон Маск и экс-президент США Дональд Трамп.
"Получается, что все друзья России в США за Милея? А Милей против России? Да. Почему? Потому что Трамп и Маск не за Россию. Они против Байдена и против ядерной войны с Россией", — объяснил политолог в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что новый президент Аргентины Хавьер Милей предложил для страны "шоковую терапию".
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.