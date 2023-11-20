Политолог Сергей Марков подметил парадокс с поддержкой нового президента Аргентины Хавьера Милея.

Марков обратил внимание, что ультралиберального главу Аргентины поддержал американский миллиардер Илон Маск и экс-президент США Дональд Трамп.

"Получается, что все друзья России в США за Милея? А Милей против России? Да. Почему? Потому что Трамп и Маск не за Россию. Они против Байдена и против ядерной войны с Россией", — объяснил политолог в своём Telegram-канале.