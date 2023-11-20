В Киеве опровергли конфликт между Зеленским и Залужным

0:51 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Нет никакого конфликта между президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, заверил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью The Guardian.

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Залужный не может вступать в разногласия со своим начальством в силу субординации, объяснил чиновник.

"Зеленский его непосредственный начальник, конфликта не может быть по определению", — подчеркнул он.

Британская газета отмечает, что поддержка Зеленского в украинском обществе велика. Залужный тоже весьма популярен, но он никогда не заявлял о политических амбициях.

Поводом к предположениям о конфликте в военно-политическом руководстве Незалежной стало интервью украинского полководца The Economist и его последующее опровержение главой киевского режима.