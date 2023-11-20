В Запорожской области визит главы Пентагона в Киев назвали "чёрной меткой" Зеленскому

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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов высказался по поводу приезда главы Пентагона Ллойда Остина в Киев.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

20 ноября Остин приехал в Киев, чтобы в ходе "встречи с украинскими лидерами" заверить их в дальнейшей поддержке со стороны США.

Рогов уверен, что эти действия Вашингтона являются представлением для публики, но на самом деле они несут чёткое сообщение для Владимира Зеленского.

"Все эти заявления о поддержке действующего в Киеве режима — игра на публику и внешний антураж. Визит является "черной меткой" Зеленскому, чтобы объяснить тому, что он должен уйти, провести выборы и отдать власть Залужному по-хорошему", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Председатель ОП РФ добавил, что именно об этом говорят в окружении самого Зеленского. А ещё одним доказательством этой теории является усиливающийся раскол между Зеленским и Залужным, отметил Рогов.