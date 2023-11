Представители правящей партии венгерского премьера Виктора Орбана "Фидес" за ночь развесили на улицах страны плакаты с просьбой игнорировать требования председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

Фото: openverse.org by Istvan is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.