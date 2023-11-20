Reuters: в Венгрии появились плакаты с просьбой не подчиняться фон дер Ляйен

Представители правящей партии венгерского премьера Виктора Орбана "Фидес" за ночь развесили на улицах страны плакаты с просьбой игнорировать требования председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

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Как отмечает Reuters, рекламные щиты были установлены в Венгрии в связи с выборной кампанией в Европарламент, которая стартует летом 2024 года.

Агентство уточняет, что рядом с Урсулой фон дер Ляйен на плакатах изображён Алекс Сорос — сын финансиста Джорджа Сороса, родившегося в Венгрии.

"Слоган гласит: "Давайте не будет плясать под их дудку", — подчёркивается в публикации.

Ранее стало известно, что не все страны Евросоюза поддерживают стремление Брюсселя принять Украину в состав организации. По данным портала EUobserver, против такого шага выступают власти Венгрии, Франции и Австрии.