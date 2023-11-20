Режиссёр Оливер Стоун заявил о желании США лишить Россию суверенитета

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Белый дом стремится лишить РФ суверенитета, чтобы впоследствии установить контроль над ресурсами этой страны, следует из заявления американского режиссёра Оливера Стоуна.

Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

По его словам, президент России Владимир Путин за годы нахождения у власти сделал государство сильнее. Как пояснил режиссёр, это не нравится американскому руководству. Он добавил, что Вашингтон не заинтересован в том, чтобы РФ "встала на ноги".

"Мы не хотим независимой России, мы хотим лишить её суверенитета, чтобы зайти на Евразийский континент", — подчеркнул Стоун в разговоре с MovieWeb.

Помимо этого, он напомнил, что у РФ есть огромное количество природных ресурсов. Власти США желают ими завладеть, заключил режиссёр.

Ранее журналисты NBC News сообщили о падении рейтинга американского президента Джо Байдена до рекордно низких показателей. По их данным, рядовые граждане США недовольны внешнеполитическим курсом Белого дома.