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Режиссёр Оливер Стоун заявил о желании США лишить Россию суверенитета

1:05
Мир

Белый дом стремится лишить РФ суверенитета, чтобы впоследствии установить контроль над ресурсами этой страны, следует из заявления американского режиссёра Оливера Стоуна.

Режиссёр Оливер Стоун заявил о желании США лишить Россию суверенитета
Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

По его словам, президент России Владимир Путин за годы нахождения у власти сделал государство сильнее. Как пояснил режиссёр, это не нравится американскому руководству. Он добавил, что Вашингтон не заинтересован в том, чтобы РФ "встала на ноги".

"Мы не хотим независимой России, мы хотим лишить её суверенитета, чтобы зайти на Евразийский континент", — подчеркнул Стоун в разговоре с MovieWeb.

Помимо этого, он напомнил, что у РФ есть огромное количество природных ресурсов. Власти США желают ими завладеть, заключил режиссёр.

Ранее журналисты NBC News сообщили о падении рейтинга американского президента Джо Байдена до рекордно низких показателей. По их данным, рядовые граждане США недовольны внешнеполитическим курсом Белого дома.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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