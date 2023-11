Your browser does not support the audio element.

Владимир Зеленский признал, что конфликт на Украине "завершится не так быстро, как хотелось бы". Такую оценку он сделал на встрече с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мёрдоком, журналистами Fox News и The Sun.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain