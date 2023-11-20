Зеленский: конфликт "завершится не так быстро, как хотелось бы"

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Владимир Зеленский признал, что конфликт на Украине "завершится не так быстро, как хотелось бы". Такую оценку он сделал на встрече с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мёрдоком, журналистами Fox News и The Sun.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Глава киевского режима отметил некоторое разочарование отсутствием громких успехов ВСУ.

"Люди почему-то относятся к этому, как к кино, и ждут, что в событиях не будет длинных пауз, что картинка перед глазами будет всегда меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы, — возмутился он. — Но для нас, для наших воинов это не кино. Это наши жизни. Это ежедневный тяжёлый труд".

Украинский президент согласился с отсутствием сколь-нибудь значимого прогресса на фронте.

"И завершится всё не так быстро, как нам хотелось бы", — посетовал он.

Тем не менее, борьба будет продолжена, заверил Зеленский западных партнёров.