Политолог Брутер: Финляндия пытается показать себя как передовой отряд борьбы с РФ

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Политический эксперт Владимир Брутер объяснил в интервью Pravda.Ru, почему руководство Финляндии сделало выбор в пользу агрессивного курса против России.

Фото: openverse.org by LimpingFrog Productions is licensed under CC BY 2.0.

По его мнению, это связано с тем, что Финляндия расположена рядом с РФ.

"Наверное, потому что финны ближе всего. Они как бы пытаются, как и Польша, показать коллективному Западу, что они — передовой отряд борьбы с Россией", — подчеркнул Брутер.

Как пояснил эксперт, Россия может принять ответные меры, например, закрыть границу между странами. Политолог допустил, что это произойдёт в ближайшее время, но "ещё не сегодня".

"Какое-то время уйдёт на то, что Россия попробует объяснить коллективному Брюсселю, что так поступать нельзя", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Ранее глава второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев сообщил, что антироссийские действия Финляндии не останутся без ответа со стороны Москвы. Дипломат убеждён: финны ведут последовательную политику, направленную на конфронтацию с РФ.