Политический эксперт Владимир Брутер объяснил в интервью Pravda.Ru, почему руководство Финляндии сделало выбор в пользу агрессивного курса против России.
По его мнению, это связано с тем, что Финляндия расположена рядом с РФ.
"Наверное, потому что финны ближе всего. Они как бы пытаются, как и Польша, показать коллективному Западу, что они — передовой отряд борьбы с Россией", — подчеркнул Брутер.
Как пояснил эксперт, Россия может принять ответные меры, например, закрыть границу между странами. Политолог допустил, что это произойдёт в ближайшее время, но "ещё не сегодня".
"Какое-то время уйдёт на то, что Россия попробует объяснить коллективному Брюсселю, что так поступать нельзя", — заключил собеседник Pravda.Ru.
Ранее глава второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев сообщил, что антироссийские действия Финляндии не останутся без ответа со стороны Москвы. Дипломат убеждён: финны ведут последовательную политику, направленную на конфронтацию с РФ.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.