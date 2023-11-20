Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Екатерина Варнава о бывшем муже: неудачник из США
Песков оценил эффект новых санкций против России
Реальная история лётчика ВСУ, перешедшего на сторону России: "Мальчик, мы домой летим!"
Забастовки в Бангладеш могут оставить россиян без джинсов
Врачи разоблачили изобретённое в России вино "для похудения"
В Роскачество рассказали, как сохранить гаджеты работоспособными в мороз
В Белгородской области за сутки зафиксировали 46 прилетов со стороны ВСУ
Авария со школьным автобусом в Германии: 10 детей пострадали
ФАС возбудила дело против «Яндекса» за распространение ложных цен на услуги

Генерал Сергей Кривонос: Украина получает негодные танки

1:12
Мир

Кроме того генерал в отставке отметил, что даже первые четыре модификации танков Leopard 2 "не то, что нужно". Отставной военный также отметил, что некоторые боевые машины приходят на Украину в поврежденном состоянии.

Генерал Сергей Кривонос: Украина получает негодные танки
Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Как ранее сообщало издание Forbes, ВС России уничтожили за последнее время четверть немецких танков Leopard 2, поставленных ВСУ. В оборонном ведомстве отмечалось, что за июнь и июль 2023 года ВСУ во время контрнаступления потеряли 25 боевых машин Leopard. Все подбитые танки этого типа относились к модификациям 2A4 и 2А6.

Производство танка Leopard 1 началось в 1963 году. Защиту боевой машине обеспечивала гомогенная катаная броня, которая обеспечивала защиту лишь от осколков снарядов и мелкокалиберных орудий.

Такая защита боевой машины объяснялось просто. При наличии кумулятивных снарядов, способных пробить до 300 мм брони, увеличивать её мощность посчитали бесполезным.

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Иностранные наёмники дезертируют с Украины

Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.

Иностранные наёмники бегут с Украины: они не понимают, во что ввязываются
Мать Наташи Королёвой Людмила Порывай после поддержки Украины и ссоры с Тарзаном всё ещё остаётся в РФ
Ссора с Тарзаном, украинский флаг: как сейчас живёт Людмила Порывай
На 46 лет младше: Алексей Учитель вывел в свет молодую жену
Почему в стране не объявляют мобилизацию, объяснил Ходаковский
Заморозка или капитуляция: западные стратеги выбирают судьбу Украины Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН Любовь Степушова
В комедии "Иван Васильевич меняет профессию" нашли киноляп с аквариумом
Алла Пугачёва: встречи, молитвы и новый жизненный этап на Кипре
В Париже заметили самолет, вылетевший без пилота и пассажиров
В Париже заметили самолет, вылетевший без пилота и пассажиров
Последние материалы
Врачи разоблачили изобретённое в России вино "для похудения"
В Роскачество рассказали, как сохранить гаджеты работоспособными в мороз
В Белгородской области за сутки зафиксировали 46 прилетов со стороны ВСУ
Авария со школьным автобусом в Германии: 10 детей пострадали
ФАС возбудила дело против «Яндекса» за распространение ложных цен на услуги
Раскрыта неожиданная причина глубоких морщин
Екатерина Варнава о бывшем муже: неудачник из США
Уехавшая из России Рената Литвинова удивила поклонников исхудавшей фигурой
Iltalehti: Финляндия закроет 4 оставшиеся КПП на границе с РФ в ночь на среду
ТАС: США бросят Украину так же, как сделали это с другими государствами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников