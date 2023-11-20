Генерал Сергей Кривонос: Украина получает негодные танки

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Кроме того генерал в отставке отметил, что даже первые четыре модификации танков Leopard 2 "не то, что нужно". Отставной военный также отметил, что некоторые боевые машины приходят на Украину в поврежденном состоянии.

Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Как ранее сообщало издание Forbes, ВС России уничтожили за последнее время четверть немецких танков Leopard 2, поставленных ВСУ. В оборонном ведомстве отмечалось, что за июнь и июль 2023 года ВСУ во время контрнаступления потеряли 25 боевых машин Leopard. Все подбитые танки этого типа относились к модификациям 2A4 и 2А6.

Производство танка Leopard 1 началось в 1963 году. Защиту боевой машине обеспечивала гомогенная катаная броня, которая обеспечивала защиту лишь от осколков снарядов и мелкокалиберных орудий.

Такая защита боевой машины объяснялось просто. При наличии кумулятивных снарядов, способных пробить до 300 мм брони, увеличивать её мощность посчитали бесполезным.