В США признали преимущество России перед ВСУ

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ВСУ бессильны перед Россией, признали в США. Редактор Newsweek International Фарид Закария объяснил преимущества ВС РФ.

Фото: Тегеран-ИРНА

"Мощная промышленность России производит все виды оружия — от боеприпасов до дронов. У неё более развитая экономика и больше население, это даёт преимущество", — сказал он в эфире CNN.

По мнению американского эксперта, если Киев оставить без западной помощи, он обречён на поражение.

Ранее схожую точку зрения высказывал главком ВСУ Валерий Залужный. По его оценке, конфликт на Украине зашёл в тупик, и без кардинального усиления поддержки со стороны западных партнёров "глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет".

В Москве считают так же. Чем раньше в Киеве поймут невозможность добиться успеха на поле боя, тем лучше для них же, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.