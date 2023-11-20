The Sun: британская подлодка могла утонуть из-за неисправности глубиномера

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Атомная подводная лодка типа Vanguard ВМС Великобритании едва не утонула в Атлантическом океане. Уточняется, что дело в неисправности работы одного из глубиномеров. Как стало известно изданию The Sun, катастрофы удалось избежать благодаря работе инженеров, которые обнаружили, что погружение вышло из-под контроля.

Фото: Вадим Савицкий

По информации газеты, которая ссылается на собственные источники, на борту подлодки в момент происшествия находились 140 человек. Атомная подводная лодка готовилась к патрулированию в Атлантическом океане, однако в тот момент из строя вышли показывающие глубину датчики. В результате сбоя судно, на борту которого находились баллистические ракеты Trident 2, почти не вошло "опасную зону".

"Технически субмарина все еще была на той глубине, на которой она может действовать. Однако в случае [планового глубокого погружения — ред.] весь экипаж перешел бы на боевые посты. Этого не произошло. Подлодка не должна была находиться на этой глубине, но она опускалась все ниже.", — отметил один из источников издания.

Авторы материала также подчеркнули, что по соображениям безопасности не станут раскрывать информацию, о какой именно глубине идёт речь.