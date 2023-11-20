Число жертв землетрясения на Филиппинах достигло девяти

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По данным ведомства, последствия землетрясения затронули свыше 12,8 тысячи человек. Около 100 домов были разрушены полностью, 729 строений получили частичные повреждения.

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Мощное землетрясение произошло на Филиппинах 17 ноября. Его магнитуда составила 6,7. Ранее говорилось о семи жертвах стихии.

"По меньшей мере, девять человек погибли..., 15 получили ранения", - говорится в сообщении издания со ссылкой на отчет ведомства.

Островное государство Филиппины входит в так называемое тихоокеанское "Огненное кольцо". Цепь вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной части Океании. Здесь находится около 90% из примерно 1,5 тысяч известных вулканов. Там же происходит большинство всех землетрясений на Земле.