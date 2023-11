The Sun: британская атомная подлодка могла утонуть из-за неисправности глубиномера

Подводная лодка типа Vanguard ВМС Великобритании, оснащенная ракетами «Трайдент-2», едва не столкнулась с катастрофой в Атлантике из-за неисправности глубиномера, сообщает британская газета The Sun, ссылаясь на источники.

Фото: openverse.org by LaertesCTB is licensed under CC BY 2.0.