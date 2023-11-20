The Sun: британская атомная подлодка могла утонуть из-за неисправности глубиномера

Подводная лодка типа Vanguard ВМС Великобритании, оснащенная ракетами «Трайдент-2», едва не столкнулась с катастрофой в Атлантике из-за неисправности глубиномера, сообщает британская газета The Sun, ссылаясь на источники.

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Лодка готовилась к патрулированию, когда глубиномер перестал функционировать. В результате командиры предположили, что она находится на поверхности в равновесном положении, тогда как она продолжала погружаться. На борту находился экипаж из 140 человек.

Инженеры обнаружили неисправность и подняли тревогу, обнаружив второй датчик. Инцидент находится под срочным расследованием.

Подводные лодки типа Vanguard, вооруженные ракетами «Трайдент-2», являются частью ядерного арсенала Великобритании. У страны четыре таких подводные лодки, но в настоящее время в строю находятся только две из них.