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Daily Mail: в Словакии мужчина чуть не лишился пениса из-за пробежки

1:00
Мир

Житель Словакии, придерживающийся здорового образа жизни и активно увлекающийся бегом, столкнулся с неожиданными осложнениями, которые почти привели к потере полового органа, сообщает издание Daily Mail.

Daily Mail: в Словакии мужчина чуть не лишился пениса из-за пробежки
Фото: Openverse by ryanknapp is licensed under CC BY-SA 2.0.

Несмотря на регулярные беговые тренировки и участие в марафонах, мужчина столкнулся с тяжелым заболеванием, вызванным тромбозом в кавернозном теле пениса, отвечающим за наполнение органа кровью.

После двух дней боли и продолжительной эрекции пациент обратился к врачам. Специалисты связывали этот недуг с избыточной интенсивностью физических нагрузок.

Лечение позволило избежать серьезных последствий, однако МРТ выявило проблему, которая существовала в течение трех лет.

Врачи напоминают о том, что интенсивные тренировки могут вызвать тромбоз не только в конечностях, но и в области полового органа из-за недостаточного восстановления после физических нагрузок.

Тромбоз глубоких вен: что такое, симптомы, осложнения, принцип лечения
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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