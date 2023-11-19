Житель Словакии, придерживающийся здорового образа жизни и активно увлекающийся бегом, столкнулся с неожиданными осложнениями, которые почти привели к потере полового органа, сообщает издание Daily Mail.
Несмотря на регулярные беговые тренировки и участие в марафонах, мужчина столкнулся с тяжелым заболеванием, вызванным тромбозом в кавернозном теле пениса, отвечающим за наполнение органа кровью.
После двух дней боли и продолжительной эрекции пациент обратился к врачам. Специалисты связывали этот недуг с избыточной интенсивностью физических нагрузок.
Лечение позволило избежать серьезных последствий, однако МРТ выявило проблему, которая существовала в течение трех лет.
Врачи напоминают о том, что интенсивные тренировки могут вызвать тромбоз не только в конечностях, но и в области полового органа из-за недостаточного восстановления после физических нагрузок.
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