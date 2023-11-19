Шляпу-двууголку Наполеона I Бонапарта продали за рекордные €1,9 млн

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На аукционе в Фонтенбло была продана шляпа-двууголка, принадлежавшая первому императору Франции Наполеону I Бонапарту (1769-1821 гг.), за почти €2 млн, сообщило аукционное агентство Osenat, которое организовало торги.

Фото: Wikipedia by Детайль, Жан Батист Эдуард is licensed under Общественное достояние

"После долгих торгов шляпа императора Наполеона I нашла своего покупателя за €1 932 000", — уточнили организаторы.

Это рекордная сумма для лота из коллекции, связанной с Наполеоном Бонапартом. Оценка шляпы до начала торгов варьировалась от €600 тыс. до €800 тыс. Самой дорогой вещью, принадлежавшей Наполеону, оставалась другая его шляпа, приобретенная на торгах того же аукционного дома в 2014 году южнокорейским бизнесменом за €1,8 млн.

Черная фетровая шляпа, выставленная на торги в этот раз, украшена трехцветной кокардой, имеет ширину 475 мм. Считается, что именно этот бикорн Наполеон носил на борту брига "Инконстант", когда он бежал из ссылки с острова Эльба в 1815 году, сообщает ТАСС.

На сайте аукционного дома указывается, что исторический артефакт хранился до XIX века в семье интенданта императорского дворца полковника Пьера Байона. Внук полковника продал шляпу дижонскому антиквару, после чего она начала свой путь по частным коллекциям.