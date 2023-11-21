Конгрессмены США требуют расследования компании Илона Маска

1:44 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Трое членов палаты представителей США предложили провести расследование в отношении компании SpaceX, которой руководит Илон Маск. Это предложение появилось в результате недавнего расследования агентства Reuters, в котором утверждается, что на объектах SpaceX в США произошло большое количество производственных травм.

Фото: openverse by jurvetson is licensed under "Elon Musk Presenting Tesla's Fully Autonomous Future" by jurvetson is licensed under CC BY 2.0.

По данным агентства, с 2014 года более 600 работников пострадали на строительных площадках, сборочных заводах и других объектах SpaceX, и одно из происшествий привело к смерти одного из сотрудников. Работники компании, с которыми вели беседу журналисты, сообщили, что в компании недостаточно внимания уделяется технике безопасности, что привело к серьёзным травмам, включая переломы, рваные раны, черепно-мозговые травмы и ожоги.

После публикации расследования Reuters трое депутатов от Демократической партии, представляющих штаты, такие как Калифорния и Нью-Джерси, выразили серьезные опасения относительно представленных данных. Конгрессмен Марк Такано из Калифорнии, входящий в комитет Палаты представителей по образованию и рынку труда, отметил, что нарушения техники безопасности на объектах SpaceX являются неприемлемыми, особенно учитывая сотрудничество компании с федеральным правительством. Конгрессмен Дональд Норкросс из Нью-Джерси заявил, что необходимо более детально рассмотреть представленные данные и провести расследование.

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