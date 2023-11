Your browser does not support the audio element.

Трое членов палаты представителей США предложили провести расследование в отношении компании SpaceX, которой руководит Илон Маск. Это предложение появилось в результате недавнего расследования агентства Reuters, в котором утверждается, что на объектах SpaceX в США произошло большое количество производственных травм.

