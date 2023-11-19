Илон Маск рассказал, что Марк Цукерберг отказался драться с ним в Колизее

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Глава компании SpaceX Илон Маск раскрыл причины отмены боя с главой корпорации Meta* Марком Цукербергом. Илон Маск высказался об этом в интервью на YouTube-канале Джо Рогана.

Фото: openverse by jurvetson is licensed under CC BY 2.0.

"Сначала я предложил провести бой в октагоне в Лас-Вегасе. А потом нам предложили вариант с Колизеем, и я подумал, что от такого отказаться просто нельзя. Это историческое место. Но Цукерберг отказался", — заявил Маск.

Он добавил, что готов драться когда угодно на любых условиях, однако Цукерберг настаивает на том, чтобы драться по правилам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

В июне Маск в одном из своих постов выразил желание провести поединок с генеральным директором корпорации Meta, и Цукерберг ответил, что принимает вызов. Они начали официальные переговоры о проведении поединка и нашли организатора в лице главы UFC Дэйна Уайта.

16 августа Уайт высказался о шансах провести поединок Цукерберга и Маска.

"Я говорил с первого дня, что Марк — очень серьезный парень. Он любит этот вид спорта и усердно тренируется. Я верю, что он серьезно настроен на бой в UFC", — выразил уверенность Уайт.

*признана экстремистской организацией и запрещена в России