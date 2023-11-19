Иностранные наемники бегут из Укрианы: "Мы на это не подписывались"

1:04 Your browser does not support the audio element. Мир

Многочисленные иностранные наемники, вступившие в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), вынуждены покидать страну в связи с нешуточными сражениями, раскрывает один из высокопоставленных офицеров украинских военных, Дмитрий Костюк, в разговоре с журналистами CNN.

Фото: архив

Отмечается, что приезжающие на Украину наемники рассматривают это как "впечатляющий момент в их военном опыте". Тем не менее, они, как правило, избегают активного участия в боевых действиях.

По словам украинского офицера, большинство иностранных наемников имеют иллюзии относительно боевых действий, представляя себе их как обычные перестрелки с противником, игнорируя реальность того, что под огнем артиллерии приходится пробывать весь день. Именно по этой причине многие наемники решают прервать контракт и покинуть страну.

"Почти половина этих людей сталкивается с реальностью и говорит: "Нет, это слишком. Мы на это не подписывались"", — делится своим опытом Костюк.