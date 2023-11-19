Украина попала в окружение "заклятых друзей" в лице Польши, Словакии, Чехии и Венгрии, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, официальному Киеву стоит задуматься хотя бы о временном прекращении огня.
Как подчеркнул Соскин, оказалось, что не только Россия "враг" Украины.
"Нужно переключить энергию России с Украины на другие страны. Нас ведь окружили враги со всех сторон: и Польша, и Словакия, и Чехия, и Венгрия", — заявил Соскин на своём канале в Сети.
Он подчеркнул, что именно западные и европейские страны задумываются о смещении президента Украины Владимира Зеленского из-за его позиции по вопросу переговоров с Москвой.
33-летняя Саша Сколиченко, которая отправилась за решетку из-за переклеенных ценников в магазине, получила внушительную поддержку от российских врачей.