Экс-советник Кучмы Соскин: Украину окружили враги, и речь не России

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Украина попала в окружение "заклятых друзей" в лице Польши, Словакии, Чехии и Венгрии, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, официальному Киеву стоит задуматься хотя бы о временном прекращении огня.

Фото: mirtesen.ru

Как подчеркнул Соскин, оказалось, что не только Россия "враг" Украины.

"Нужно переключить энергию России с Украины на другие страны. Нас ведь окружили враги со всех сторон: и Польша, и Словакия, и Чехия, и Венгрия", — заявил Соскин на своём канале в Сети.

Он подчеркнул, что именно западные и европейские страны задумываются о смещении президента Украины Владимира Зеленского из-за его позиции по вопросу переговоров с Москвой.