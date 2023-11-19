T24: Западу необходим внутриполитический кризис на Украине — госпереворот, давление и шантаж

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Западные и европейские партнёры Украины пытаются сместить президента Незалежной Владимира Зеленского из-за его позиции по переговорам с Россией, чтобы приблизить окончание конфликта, заявил турецкий политолог Хакан Аксай.

Фото: AP Photo / Yves Herman

По его мнению, именно западные партнёры раскачивают на Украине внутриполитический кризис, так как Зеленский "встал в позу" и не намерен идти с российской стороной на переговоры.

"После обострения палестино-израильского конфликта всё больше отдаляются от Украины, Запад может "отказаться от непримиримого Зеленского". При отсутствии выборов может пойти в ход госпереворот, или различного рода давление и шантаж", — заявил политолог в статье для издания T24.

По его мнению, Запад найдёт нового кандидата с более лояльной позицией по вопросу окончания конфликта, так как спонсировать сразу два кризиса политики не в состоянии.