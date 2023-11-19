Экс-посол Украины в США Чалый: неизвестно чего ждать от Запада

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Официальный Киев столкнулся с худшим сценарием из возможных относительно западной помощи, заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

По его словам, украинские чиновники по какой-то причине смотрели на этот вопрос с повышенным оптимизмом. Однако оказалось, что спонсорство Украины может прекратиться в любой момент.

"Идёт сейчас на самом деле самый худший сценарий, когда в этих политических играх группа республиканцев, в которую включился глава палаты представителей Майк Джонсон, намерена фактически отодвинуть вопрос оказания помощи Украине", — заявил Чалый в эфире украинского телеканала "Эспрессо ТВ".

Он подчеркнул, что неизвестно, чего в дальнейшем ждать от Запада, и будет ли поставляться военная помощь ВСУ в том объёме, в котором обещали союзники Незалежной.