Официальный Киев столкнулся с худшим сценарием из возможных относительно западной помощи, заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.
По его словам, украинские чиновники по какой-то причине смотрели на этот вопрос с повышенным оптимизмом. Однако оказалось, что спонсорство Украины может прекратиться в любой момент.
"Идёт сейчас на самом деле самый худший сценарий, когда в этих политических играх группа республиканцев, в которую включился глава палаты представителей Майк Джонсон, намерена фактически отодвинуть вопрос оказания помощи Украине", — заявил Чалый в эфире украинского телеканала "Эспрессо ТВ".
Он подчеркнул, что неизвестно, чего в дальнейшем ждать от Запада, и будет ли поставляться военная помощь ВСУ в том объёме, в котором обещали союзники Незалежной.
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